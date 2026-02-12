浜松市は一般会計で4401億円となる2026年度の当初予算案を発表しました。 【写真を見る】小中学生の通院無償化へ...浜松市が過去最大規模の当初予算案を発表 中心市街地へのオフィス進出も支援=静岡 ＜中野祐介浜松市長＞ 「動く、動き出す予算、それが今回の予算（案）だと思う」 2月12日に発表された浜松市の2026年度当初予算案は、一般会計で4401億円と5年連続で過去最大の規模となりました。 このうち、産業経済分野で