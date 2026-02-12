静岡県西部に伝わる遠州織物のさらなる販路拡大につなげようと、2月12日、東京都内でアパレル関係者向けの展示会が開かれました。 【写真を見る】都内で開かれた「遠州織物コレクション2026」の様子 12日から都内で始まったのは遠州織物コレクション2026です。会場には浜松市など県西部の7つの事業者がブースを設け自慢の生地を展示しました。「被害にあってからは初めて」竜巻被害受けた織元も参加 「遠州織物」はやわら