日米の共同訓練の一環でアメリカ軍岩国基地がオスプレイの拠点として運用されることについて。基地機能強化に反対する住民団体は12日、安全性が確保されていないとして岩国基地を使用しないことを求めるよう岩国市に申し入れました。申し入れたのは住民団体 瀬戸内ネットです。11日に始まった日米の共同訓練ではアメリカ海兵隊のオスプレイ4機程度と陸上自衛隊のオスプレイ12機程度がアメリカ軍岩国基地を拠点に九州周辺での訓練に