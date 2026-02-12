全国で増え続ける空き家。静岡県内でも放置された空き家のリスクが顕在化しています。 【写真を見る】藤枝市にオープンしたリノベーション専門の展示場 防災や景観の問題にもつながりかねない負の遺産を、新たな価値をつけて生まれ変わらせるための施設が2月12日、オープンしました。 ＜南伊豆町西子浦地区 小泉伸五区長＞ 「ここも空き家、あれも空き家」 静岡県南伊豆町西子浦地区の細い路地裏。ほとん