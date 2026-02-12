【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪でのウクライナ選手失格について、国際オリンピック委員会のコベントリー会長は12日、犠牲者の顔が描かれたヘルメットは「政治的ではない」が、競技中の表現行為を問題視したと説明した。