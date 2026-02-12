ミラノ・コルティナオリンピックは１１日、スピードスケートの男子１０００メートルが行われ、野々村太陽（博慈会）が１分８秒８７で日本勢最高の１３位だった。ジョーダン・ストルツ（米）が１分６秒２８の五輪新記録で金メダルに輝いた。山田和哉（ウェルネット）は２０位、森重航（オカモトグループ）は２４位だった。前回北京の１４位から一気に躍進圧倒的な力でスピードスケート界を席巻するストルツが、今大会の初レース