巨人は１２日、宮崎２軍キャンプ第３クールが終了した。昨季２軍でチームトップの８勝を挙げた育成３年目・園田純規投手は、ブルペンで捕手を座らせ７０球。状況やカウントを想定して、実戦的に投げ込んだ。捕手の後ろに立って投球を見続けた石井琢朗２軍監督は「去年勝っただけの球の力を持っている。支配下へ上がって段階を経なければいけない選手だけれど、そういう選手が出てくればピッチャーも充実した戦力になってくる」と