◆ミラノ・コルティナ五輪▽スケルトン男子（１２日・コルティナ）スケルトン男子の１、２回戦が行われ、今季限りで現役引退する４１歳の高橋弘篤（エフアシスト）は２３位だった。１本目最終滑走の高橋は５８秒０６でゴールし、トップと１秒８５差の２１位。２本目は６８秒４６で滑り、２３位で終えた。４回の合計タイムで３、４回戦は１３日に行われる。ソリの上に頭を前にして、うつぶせの状態でコースを滑り抜く競技。