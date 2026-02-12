【Pokémon GO Fest：東京】 開催期間：5⽉29⽇～6⽉1⽇ イベントアワー（⼊替制）：午前の部 10時～14時 / 午後の部 16時～20時 メイン会場：お台場海浜公園（港区）、シンボルプロムナード公園（江東区）、潮⾵公園 （品川区）他 チケット価格： 「Pokémon GO Fest 2026：東京