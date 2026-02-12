AOKIが展開する「ORIHICA」は、スーツのきちんと感と着心地の良さを追求した表地にジャージー素材を使用し、パンツのウエストには±5cm調整可能なアジャスターが付いた次世代のビジネスウェアとして「アジャストスーツ」を新発売した。ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて販売している。「ORIHICA」アジャストスーツ昨今オフィスでのドレスコードの多様化を受け、快適性・機能性・手軽さを求める傾向が強まっている。今