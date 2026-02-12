鹿児島大学の男子学生が飲酒運転の車にひかれ死亡した事件から今月で5年。生きていれば今年の春、卒業を迎えるはずでした。 喪失感を抱いたままの両親は「悲しんでばかりはいられない」と少しずつ前を向いています。 （大喜さんの父親）「5年経っても悔しい気持ちや寂しい気持ちはずっと続いている」 5年前、事故で息子を失った両親は今もやり場のない喪失感を抱いたままです。念願の獣医学部に…馬の世話で早朝に学校へ 当