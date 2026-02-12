（キャスター） こちらは奄美の森で子育てをするルリカケスを撮った写真です。この写真を撮影した写真家の浜田太さんについて、奄美支局から伝えてもらいます。 （記者） 浜田太さんに来ていただきました。こちらが… （浜田太さん） 昨年末に出版した写真集です。奄美の森の魅力がたくさん詰まっています。 （記者） 写真集に込めたのは、ふるさとの森を子どもたちに継承したいという浜田さんの思いでした。