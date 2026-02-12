日本―スウェーデン第8エンド、ショットの行方を見る吉村＝コルティナダンペッツォ（共同）五輪の初戦の緊張感にのまれたのか、カーリング女子で日本のフォルティウスは金、銅と2大会連続メダルのスウェーデンの強豪相手に完敗を喫した。初出場のスキップ吉村は「前半は硬かった」と残念がった。スキップの精度の差が出た。第4エンドで吉村の1投目は短く、中央にある敵の石にぴたりと付けられない。相手のハッセルボリは抜群