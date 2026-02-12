お笑いタレントのビートたけしさんが認めた芸人を決める第8回「江戸まちたいとう芸楽祭」の目玉プログラム「ビートたけし杯 『お笑い日本一』」が笑いの殿堂「東洋館」（旧浅草フランス座）で12日、開催されました。イベントには、ビートきよしさんがサプライズ登場し、漫才コンビ「ツービート」が揃いました。 【写真を見る】【 ビートたけし 】「漫才番組がなくなっている不遇の時代だけど」聖地・浅草東洋館にツービート集