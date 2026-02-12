男子1回戦スタートする高橋弘篤＝コルティナダンペッツォ（共同）12日のスケルトン男子1、2回戦で高橋弘篤（エフアシスト）は合計1分56秒52で23位だった。昨年の世界選手権を制したマット・ウェストン（英国）が1分52秒09でトップに立った。13日の3、4回戦との合計タイムで順位が決まる。（共同）