アジアサッカー連盟(AFC)は12日、5月にサウジアラビアで行われるAFC U17アジアカップの組み合わせ抽選会を行った。U-17日本代表はグループBに入り、インドネシア、中国、カタールと同組になった。大会は5月5日から22日までに実施。出場16か国は4つのグループに分かれ、上位2チームがグループリーグを突破する。また決勝トーナメントに進む8チームは、今年11月にカタールで行われるU-17ワールドカップ出場権も獲得できる。U-1