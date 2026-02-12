本日の日経平均株価は、短期的な過熱感から利益確定売りが優勢となり、前営業日比10円安の5万7639円と4日ぶり小反落した。相場全体が軟調のなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は246社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、円安効果で今期業績予想引き上げた石油資源開発 [東証Ｐ]、26年9月期利益予想及び