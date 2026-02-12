この記事をまとめると ■フェラーリにはかつて4ドアサルーンを生産する計画があった ■ピニンファリーナがデザインでかかわっていた ■当時フェラーリの親会社であったフィアットに生産計画を阻止されてしまった 幻の４ドアフェラーリがあった 現在のフェラーリのプロダクションモデルには、イタリア語で純血を意味する「プロサングエ」のネーミングが与えられた4ドアモデルが存在する。そのスタイルはいかにもSUVといった印象だ