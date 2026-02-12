静岡競輪場のG3「たちあおい賞争奪戦」は初日を終えた。初日予選は負けられない立場の新田祐大（40＝福島）が1/8輪差の7R1着にホッとした表情を見せた。121期の坂田と123期の青木との3分戦。若手とあって前掛かりな気持ちがあり、ベテランにとって走りが読みづらい。そんな中、仕掛けるタイミングが少しずれ、踏み出しの加速と最後の末脚が切れを欠いた。それでも人気に応えた。「悪くないし、明日（二次予選）また頑張る