歌手の西城秀樹さん（享年63）の長男でタレントの木本慎之介（22）が、舞台「ReAnimation〜THEORIGIN〜」で俳優デビューを果たした。12日、杉浦太陽の弟で主宰の杉浦タカオ（42）と取材に応え、初演技の所感を語った。ケガでギターを弾けなくなったバンドマンの青年・相澤悠真が、“しゃべる楽器”と出会い、音楽の道で再起する物語。悠真を演じる木本は、父親譲りの歌唱力で、堂々たるアカペラを披露。たくさんのキャラク