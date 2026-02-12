コンサートの最中に地震や火災が発生したという設定で、観客参加型の避難訓練が行われました。訓練は、オーケストラによるコンサートの最中に地震が発生し、舞台裏の電源盤から火が出たという想定で行われました。このホールでは、月に一度、観客がいない状態で防災訓練を実施していましたが、今回は初めて、演奏者や観客もいる状態での大規模な避難訓練を行いました。参加者「サイレンの音が鳴って（こどもが）びっくりしていたが