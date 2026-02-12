長野県佐久市の佐久長聖高校発・学校公認アイドルグループ「7限目のフルール」で活動する2年生メンバー、沢柳真生がリモートインタビューに応じた。クラシックバレエ、学業、そしてアイドル活動。三つの世界を行き来しながら、自分だけの表現を磨いてきた16歳だ。壁にぶつかるたび、心の中で唱えるのは「I can do it」。ステージ上で見せない涙の代わりに、強さを選び続けてきた現在地に迫った。（推し面取材班）画面の向こう