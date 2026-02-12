ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは１２日、カーリングの女子１次リーグが始まり、日本（フォルティウス）は前回大会銅メダルのスウェーデンに４―８で敗れ、黒星発進となった。同点の第４エンドに３点を奪われ、その後も流れをつかめないまま、第９エンドでリードを４点に広げられて相手の勝ちを認める「コンシード」を宣言した。前回の北京大会は銀メダルで、３大会連続のメダルを目指す日本に対し、スウェーデンも前回大