スピードスケート女子で五輪２大会連続メダリストの高木菜那さんが１１日（日本時間１２日）、Ｘを更新。「シャワー問題」の投稿がきっかけとなり、部屋が変更になったことを明かした。高木さんは解説でイタリア・ミラノに滞在中。「みんな気にしてたシャワー問題。解決策をすごい考えてくれた結果あのポストがバズりすぎて、スタッフさんの耳にも届き、ホテルに伝えてくれて、なんと！部屋が変わりました！」と投稿した。