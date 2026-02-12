【リオデジャネイロ＝大月美佳】米国のクリス・ライト・エネルギー長官は１１日、ベネズエラの首都カラカスを訪れ、デルシー・ロドリゲス暫定大統領と会談した。壊滅状態に陥るベネズエラの石油産業の再興に向け、両国の連携を強める考えを示した。米軍のベネズエラ攻撃以降、閣僚級の訪問は、米中央情報局（ＣＩＡ）のジョン・ラトクリフ長官に続き２人目。会談後の記者会見でライト氏は「我々は今年、ベネズエラの石油、天然