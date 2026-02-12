2月12日、アイドルデュオ・DOMOTOの堂本剛こと.ENDLICHERI.（エンドリケリー）が、3月14日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催するライブイベント『70号室の住人LIVE!!!!〜黒いカルアミルクの夜けり〜』に出演することが発表された。このライブはテレビ番組『70号室の住人』（TOKYO MX）から派生したものだが、チケット価格の設定が大きな注目を集めている。「『70号室の住人』は、MCを務めるお笑いトリオ・グランジの遠山大輔さんが