ミラノ・コルティナ五輪で、選手村で無料配布されているコンドームが不足した場合に追加供給する方針を大会組織委員会が公表した。これまで五輪では毎大会コンドームが選手や関係者に向けて大量に配布されて話題となってきたが、今大会も大会ロゴ入りパッケージで無料配布されており、大好評となっている。英紙「サン」は選手村のコンドーム事情を報道。「セックス好きの冬季オリンピック選手たちに１万個のコンドームが配布