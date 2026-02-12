ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選が11日（日本時間12日）に行われた。日本勢は出場した4選手全員が見事なランを見せて決勝進出を決めた。一部のファンを興奮させたのは、19歳の山田琉聖（JWSC）だ。披露したエアに「この高回転時代に…」と喝采が起きている。19歳が“オールドスタイル”で魅せた。1本目のランで90.25点をマーク。3位で決勝進出