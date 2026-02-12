池本しおりが、2月9日（月）発売のアイドル誌「BOMB」3月号限定版の裏表紙＆グラビアに登場した。 池本しおり 池本しおり 通常版の表紙は日向坂46の正源司陽子 ボム3月号の表紙を飾るのは、16枚目シングル「クリフハンガー」を発売、「7回目のひな誕祭」開催を控えた日向坂46の正源司陽子。ボム初表紙となるグラビアのテーマは、2月14日が19歳の誕生日ということでバレンタイン。まずは白いシャツを着て、ベッド上での朝