上白石萌音のエッセイ集 第二弾『そもそも』が11月10日に発売されることが決定した。さまざまな“そもそも”を綴ったエッセイや所縁の地への再訪の記録など、多彩な文章と豊富な写真で織りなすエッセイ集の完成だ。5年の時を経て、上白石萌音の等身大の“現在地”を綴るエッセイ集第二弾は、自身にとっての物事の起点、きっかけ、はじまり、縁などをテーマに、さまざまな“そもそも”が描かれた。小学生時代を過ごしたメキシコ再訪