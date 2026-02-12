巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が１２日、宮崎キャンプを打ち上げた。故障なくフルメニューを消化。「けがなくできたのはよかった」と振り返った。同期間中は５度ブルペン入り。１１日の紅白戦では紅組として７回から登板し、１回を１安打１奪三振で無失点に封じた。１４日からは地元・沖縄で２次キャンプがスタートする。「実戦感覚を養っていければいいかなと思います。昨日（１１日の紅白戦）みたいに