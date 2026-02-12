スウェパンは、日常コーデにちょっとした抜け感を添えてくれるアイテム。できるだけパジャマ見えを回避しつつ今っぽいバランスに仕上げるのが、おしゃれに見せるコツです。そこで今回は【しまむら】のスウェパンで作る、抜け感コーデをピックアップしました。おしゃれさんの着こなしテクを参考にしてみて。 甘めトップスでゆるパンツをフェミニンに 【しまむら】「TT*TOMOキリカエPT」\1,639（税込） サイド