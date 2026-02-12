巨人は１２日、４月２８日の広島戦（東京Ｄ）で「春のプロデュースグルメ総選挙２０２６＆アゲアゲ←←ホームラン祭り」を開催すると発表した。またスペシャルゲストとして、女優の前田敦子さんが登場することも発表した。東京ドーム場内外で販売しているプロデュースグルメの中から上位９位の「極旨９（ごくうまナイン）」を決める総選挙企画や、巨人の選手がホームランを打った場合にジャイアンツドリンク割引サービスを実施