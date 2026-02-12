RIIZEのThe 2nd Japan Single「All of You」発売を記念して開催されるショーケースの模様が、YouTubeにて生配信されることが決定した。本ショーケースはミニライブ＆トークで構成されるもの。「All of You」のパフォーマンスはもちろん、ここでしか聞けないトークなど、盛りだくさんの内容を予定している。配信日時は2月18日(水) 20:00より。■The 2nd Japan Single「All of You」発売記念ショーケースのYouTube生配信配信日時：