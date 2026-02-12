神戸、町田、広島が上位トップ3AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）第7節が2月10日から11日にかけて行われた。日本勢の3クラブがいずれも勝利を挙げ、1位から3位までを独占する形となっている。神戸はホームでFCソウルに2-0で勝利し、勝点16で首位に位置している。町田はアウェーで上海申花を2-0で下し、勝点14で2位。広島はホームでジョホールに2-1で勝利し、同じく勝点14で3位につけている。すでに決勝トーナメント進出