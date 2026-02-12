2月10日に配信された『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』にて、令和ロマン・高比良くるまが、昨今のアイドルファンに広がる「親目線」という風潮の裏側について、鋭い分析を披露した。【映像】くるまが語る「親目線」のビジネス構造番組では、アイドルの熱愛報道に際して「親のような気持ちで成長を見守っている」と語るファンの姿勢について議論が交わされた。永野が「付き合いたいという本音を隠すための嘘だ」と一喝する