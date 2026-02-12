【北京＝吉永亜希子】中国の王毅（ワンイー）外相（共産党政治局員）は１１日、ハンガリーの首都ブダペストで同国のビクトル・オルバン首相と会談した。王毅氏は「外部勢力の内政干渉を排除し、両国の協力の成功を世界の模範としたい」と述べ、良好な関係であることを誇示した。中国外務省が発表した。オルバン氏は王氏との会談後、Ｘ（旧ツイッター）に「雇用創出などのために経済協力を進める」と投稿し、中国との関係強化に