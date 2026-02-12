アメリカ モンタナ州ボーズマンを拠点とするバッグブランド「EVERGOODS（エバーグッズ）」。創業者でありデザイナーのケビン・ディー、COOのローガン、ホールセール担当のコーディが日本の総代理店サンウエストにやってきました。EVERGOODSが掲げるモノ作りの哲学とは？ ■EVERGOODSの変わらないもの、変わっていくものEVERGOODSはクラウドファンディングで資金を募り、2018年に「CIVIC PANEL LOADER 24L」と「MOUNTAIN PANEL