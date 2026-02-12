犬が「洗濯物」を好きな3つの理由 犬が洗濯物の上に座ったり、潜り込んだりするのには、ちゃんとした理由があります。言葉で伝えられない代わりに、彼らは行動で自分の気持ちを表現しているのです。 まずは、どうしてそこまで洗濯物に引きつけられてしまうのか、その心理を詳しく見ていきましょう。 1.大好きな飼い主のニオイがするから 犬にとって、鼻から入ってくる情報は人間が想像する以上に大切なものです。特に、信頼