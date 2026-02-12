ガンバ大阪は２月12日、アジア・チャンピオンズリーグ２のラウンド16、第１戦で浦項スティーラーズ（韓国）と敵地で対戦。MF山下諒也の鮮烈弾で先制した。グループステージを全勝し、首位通過したG大阪は準決勝までホーム＆アウェーで行なわれる決勝トーナメントの初戦に挑んだ。前半は拮抗した展開となったが、後半開始早々についに先制する。47分、速攻からイッサム・ジェバリのスルーパスに抜け出した山下が、ペナルティ