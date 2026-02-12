来場者にビッグなプレゼントだ。2026年２月14日開催のＪ１百年構想リーグ、FC東京対浦和レッズ戦 (15時キックオフ／味の素スタジアム)で、FC東京バージョンの『熱狂開幕ブランケット』を来場者先着３万人に配布する。 ブランケットのデザインには、日本が世界に誇るサッカー漫画『キャプテン翼』、近年国内外で絶大な人気を誇る『ブルーロック』『アオアシ』が共演。シーズン移行という大きな転換点を経て、Ｊリーグが今