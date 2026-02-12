リバプールのレジェンドOBがフロリアン・ヴィルツを絶賛している。このドイツ代表MFは昨年の夏に、１億1600万ポンドもの移籍金でレバークーゼンからリバプールに加入した。移籍当初こそプレミアリーグへの適応に苦戦したものの、徐々に本領を発揮。2026年になってからは特に好調で、公式戦11試合で５ゴール・２アシストをマークしている。英メディア『THE STANDARD』によると、現地２月11日に開催されたプレミアリーグ第26節