きょう午前、山形県長井市の農業用ビニールハウスで火災がありました。 けが人はいませんでした。 火災があったのは長井市舟場にある農業用ビニールハウスです。 警察によりますと、きょう午前、近くを車で通りかかった５０代の女性が、ビニールハウスから黒煙が上がっているのを発見し、親族に知らせた後、１１９番通報したということです。 現場に駆け付けた女性の親族が消火器を使って火を消し、その後、