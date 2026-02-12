アジアサッカー連盟（AFC）は２月12日、今年５月にサウジアラビアで開催されるU-17アジアカップの組合せ抽選会を実施した。各グループの組合せは以下のとおり。グループA：サウジアラビア（ホスト国）、タジキスタン、タイ、ミャンマーグループB：日本、インドネシア、中国、カタールグループC：韓国、イエメン、ベトナム、UAEグループD：ウズベキスタン、オーストラリア、インド、北朝鮮この結果を、日本と同組になった中国