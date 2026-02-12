12日夕方、宇部市寿町の市道で自転車とバスが衝突する事故があり、自転車に乗っていた成人女性が病院に搬送されました。女性は搬送時、意識はなかったということです。宇部警察によりますと12日午後6時20分ごろ、「バスと自転車の事故で負傷者がいる模様」と110番通報がありました。自転車には成人女性が乗っていて消防によりますと、通報時、意識はなかったということです。バスには児童9人が乗っていましたがけがはないというこ