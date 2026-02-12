車両トラブルのため徳山駅-新山口駅間の上下線で運転を見合わせていたJR山陽線は午後8時8分に運転を再開しました。JR西日本によりますと、１２日午後３時２６分ごろ、運転手から「車両の異常を知らせる表示が点灯している」と連絡があったということです。車両トラブルは戸田駅から富海駅間の上り列車で発生。午後４時１３分から徳山-新山口駅間の上下線で運転を見合わせ、山陽新幹線による代替輸送を実施していましたが、午後８時