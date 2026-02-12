【漫画】本編を読む『夫(26)が自宅で不倫したので突撃したら熟女(57)が出てきた』（しろみ/KADOKAWA）は、そのタイトル通り、かなり年上の女性と浮気した夫に対する妻の復讐を描いた物語だ。幼馴染のタクミと結婚し、憧れのマイホームも手に入れて人生の絶頂にいた主人公・ナギサ。しかし新婚早々、新居のベッドで夫の不倫を疑う証拠が見つかってしまう。その疑惑はすぐに確信へと変わり、ナギサは徹底的に復讐することを誓う。