【北京共同】中国商務省は12日、欧州連合（EU）から輸入する乳製品に関する調査を終え、最大11.7％の追加関税を課すことを最終決定したと発表した。不当な補助金で安いチーズなどが流入し、国内産業が損害を受けたと認定した。