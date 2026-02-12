「普通ならわからない問題を飛ばせばいいのに、その瞬間『もうダメ』だと席を立って教室を出ました」。中学時代のテスト中に起きた出来事。それが、立石美津子さんと精神疾患の、50年に及ぶ闘いの始まりでした。不安や恐怖に翻弄され、2度の再発も経験。それらを経て、彼女が64歳でたどり着いた「不安とともに生きる」という境地を伺いました。 【写真】「自分は強迫性障害であると知った」中学時代の立石さん（6枚目/全17枚）