ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは１２日、カーリング女子１次リーグの日本が初戦で２２年北京五輪銅メダルのスウェーデンに４−８で敗れてて黒星スタートとなった。。３大会連続メダル獲得を目指す日本は中盤の３失点が響き、第９エンドで４−８となった時点で相手の勝ちを認める「コンシード」で試合を終えた。（デジタル編集部）日本はスキップ吉村紗也香のショット成功率が６７％にとどまった。第６エンドはこの試合初